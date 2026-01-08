Умер брат звезды «Грязных танцев» Патрика Суэйзи, Шон Суэйзи, ему было 63 года, материал из People перевел aif.ru.
Изданию удалось заполучить его свидетельство о смерти, где говорится, что Суэйзи умер в Лос-Анджелесе 15 декабря. Причина — кровоизлияние из верхнего желудочно-кишечного тракта.
Семья тоже подтвердила, что Шон скончался.
«Мне больно сообщить, что скончался мой двоюродный брат Шон Суэйзи. Это фото, которое он недавно сделал для нас, чтобы продвигать тему “Грязные танцы” с раком. Моя дочь, менеджер по маркетингу, придумала идею в честь нашего покойного кузена Патрика Суэйзи. Мы отправили футболки Шону, который гордо их носил для нас. Он всегда был весёлым и полным жизни», — заявила сестра Суэйзи — Рэйчел Леон.
Напомним, актёр Патрик Суэйзи, известный своими ролями в фильмах «Аутсайдеры», «Грязные танцы», «Призрак», умер от рака поджелудочной железы в 2009 году, ему было 57 лет.
