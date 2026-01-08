Умер брат звезды «Грязных танцев» Патрика Суэйзи — Шон

«Мне больно сообщить, что скончался мой двоюродный брат Шон Суэйзи. Это фото, которое он недавно сделал для нас, чтобы продвигать тему “Грязные танцы” с раком. Моя дочь, менеджер по маркетингу, придумала идею в честь нашего покойного кузена Патрика Суэйзи. Мы отправили футболки Шону, который гордо их носил для нас. Он всегда был весёлым и полным жизни», — заявила сестра Суэйзи — Рэйчел Леон.