В Новосибирской области запустили цифровой комплекс «Социальный помощник»

По словам представителей министерства труда и социального развития региона, цифровые решения напрямую отражаются на качестве жизни жителей области. Новый модуль позволяет сократить путь от выявления проблемы до её решения: варианты помощи формируются на месте, а вся информация сразу фиксируется в системе. Кроме того, встроенные алгоритмы действий снижают нагрузку на специалистов и минимизируют вероятность ошибок.