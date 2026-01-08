В Новосибирской области запустили цифровой комплекс «Социальный помощник»

В Новосибирской области начал работу новый программный комплекс «Социальный помощник», предназначенный для раннего выявления семейного неблагополучия и оказания адресной помощи. Платформа с мобильным приложением «Цифровой куратор семьи» объединяет данные разных ведомств, сокращая объём бумажной работы и позволяя специалистам принимать решения прямо во время выездов. Об этом сообщает VN.ru.
Как отмечают в региональном правительстве, внедрение системы значительно меняет формат работы социальных служб. Специалист на планшете получает полную информацию о семье: социальный статус, историю обращений и уже назначенные меры поддержки. Это даёт возможность оперативно оценить ситуацию и сразу определить дальнейшие шаги. Для выездной работы планшетами обеспечены сотрудники профильного министерства и подведомственных учреждений.
По словам представителей министерства труда и социального развития региона, цифровые решения напрямую отражаются на качестве жизни жителей области. Новый модуль позволяет сократить путь от выявления проблемы до её решения: варианты помощи формируются на месте, а вся информация сразу фиксируется в системе. Кроме того, встроенные алгоритмы действий снижают нагрузку на специалистов и минимизируют вероятность ошибок.
В дальнейшем возможности платформы планируют расширить за счёт интеграции с базами данных образования и здравоохранения. При согласии семьи кураторы смогут оперативно получать сведения из школ, детских садов и поликлиник. Такой межведомственный подход должен повысить эффективность поддержки и объединить усилия социальных работников, педагогов и медиков.