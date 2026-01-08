Экипаж Crew-11 может вернуться досрочно с МКС из-за заболевшего космонавта

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает вариант досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы со здоровьем у одного из космонавтов, сообщает Spaceflight Now, ссылаясь на ведомство.