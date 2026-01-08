Ричмонд
Экипаж Crew-11 может вернуться досрочно с МКС из-за заболевшего космонавта

В NASA не исключили, что завершат миссию раньше запланированного времени.

Источник: Аргументы и факты

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассматривает вариант досрочного возвращения экипажа миссии Crew-11 с МКС после появления проблемы со здоровьем у одного из космонавтов, сообщает Spaceflight Now, ссылаясь на ведомство.

«Мы активно рассматриваем все варианты, в том числе возможность досрочного завершения миссии Crew-11 (Медицинская проблема. — Прим. ред.) касается одного из членов, который находится в стабильном состоянии», — приводится заявление ведомства.

В NASA отметили, что для управления высочайшим приоритетом является безопасное проведение миссий.

Ранее ведомство заявило, что переносит запланированный на 8 января выход в открытый космос из-за появления проблем со здоровьем у одного из членов экипажа.

Напомним, американский космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, успешно стартовал к Международной космической станции 1 августа. В состав экипажа миссии Crew-11 вошли Олег Платонов (госкорпорация «Роскосмос»), американские астронавты Майкл Финк и Зена Кардман, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи.