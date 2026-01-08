У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кевина Кигана диагностировали рак

У бывшего игрока и экс-тренера английской национальной сборной Кевина Кигана, дважды удостаивавшегося «Золотого мяча», диагностировано онкологическое заболевание. Об этом сообщила пресс-служба английского клуба «Ливерпуль», в котором он ранее играл.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой, не так давно экс-спортсмен был направлен в стационар для проведения углубленного медицинского обследования в связи с продолжающейся болью в области живота. После проведенных исследований врачи выявили у Кигана рак. В ближайшее время ему предстоит курс терапии.
«Кевин благодарен медицинской команде за оказанную помощь и постоянный уход. В настоящее время семья просит соблюдать конфиденциальность и не будет давать никаких дальнейших комментариев», — говорится в заявлении семьи бывшего футболиста, которое привела пресс-служба «Ливерпуля».
Кигану сейчас 74 года. За время своей карьеры игрока он защищал цвета английских клубов «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», немецкого «Гамбурга» и австралийского «Блэктаун Сити». Выступая за «Ливерпуль», Киган трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и Кубок УЕФА, а также по одному разу — Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. В составе «Гамбурга» он завоевал титул чемпиона Германии и Кубок страны. В 1978 и 1979 годах Киган был удостоен «Золотого мяча».
После завершения карьеры футболиста Киган перешел на тренерскую работу. Он руководил английскими командами «Ньюкасл Юнайтед», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед», а также сборной Англии.