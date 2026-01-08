У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кевина Кигана диагностировали рак

Кигану сейчас 74 года. За время своей карьеры игрока он защищал цвета английских клубов «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Саутгемптон», немецкого «Гамбурга» и австралийского «Блэктаун Сити». Выступая за «Ливерпуль», Киган трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и Кубок УЕФА, а также по одному разу — Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов. В составе «Гамбурга» он завоевал титул чемпиона Германии и Кубок страны. В 1978 и 1979 годах Киган был удостоен «Золотого мяча».