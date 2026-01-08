Россиянам перечислили популярные товары с наибольшим уровнем фальсификата

Роскачество перечислило проблемные по уровню фальсификации товары на полках российских магазинов за 2025 год.
По данным ведомства, в данный список попали мед, оливковое масло, сыр в пицце и БАДы.
Как отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, работа по очистке рынка меда ведется с 2024 года и продолжится в 2026 году с целью обеспечения полной прослеживаемости продукции — от улья до прилавка.
Он также сообщил, что в 45 процентах образцов сыра для пиццы, проверенных Роскачеством, были выявлены незаявленные растительные жиры, а в 47 процентах образцов оливкового масла обнаружены примеси более дешевых масел.
Кроме того, исследование БАДов с Омега-3 показало, что фактическое содержание активных веществ в них составляет от 15 до 60 процентов от заявленного.
— Это говорит о дефектах входного контроля у ряда производителей, технологических сбоях и даже в ряде случаев желании сэкономить на сырье в ущерб качеству, — уточнил Протасов в беседе с ТАСС.
До этого Роскачество обнаружило несоответствие ГОСТу у зеленого горошка трех марок. В товарах выявили неоднородный размер бобов и примесь коричневого гороха, при этом вся продукция безопасна для потребления.