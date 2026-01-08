Ричмонд
Китай отреагировал на попытку США захватить российский танкер «Маринера»: заявление МИД

МИД Китая осудил захват США танкера «Маринера» России в Атлантическом океане.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки попыткой захвата нефтяного танкера Российской Федерации в Атлантическом океане серьезно нарушили международное право. С таким заявлением выступили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.

«Китай выступает решительно против», — добавили во внешнеполитическом ведомстве Поднебесной.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик указал на важность предотвращения эскалации ситуации, комментируя ситуацию с задержкой российского танкера. Чиновник международной организации отметил, что произошедшее противоречит нормам международного права.

7 января США попытались захватить танкер «Маринера». Минтранс РФ заявил, что Вашингтон не имел право проводить операцию против нашего корабля. МИД России в свою очередь потребовал, чтобы Вашингтон обеспечил экипажу задержанного танкера достойное обращение.

