Финансовый эксперт из Башкирии рассказал, как превратить мечту в реальность

Финансовый эксперт из Башкирии Булат Нагаев рассказал, как накопить на мечту и приблизить желаемое, независимо от дохода.
По информации «Башинформа», эксперт сначала советует оценить стоимость своей цели и сроки. Если цель краткосрочная (до трёх лет), подойдут накопительный счет или вклад. Для долгосрочных планов важно закладывать ежегодный рост цен примерно на 10%. Ключевой шаг — анализ бюджета: найдите траты, от которых можно безболезненно отказаться — подписки, эмоциональные покупки.
Чтобы деньги не «утекали», эксперт советует автоматизировать процесс. Настройте перевод 10% от дохода на отдельный счет сразу после получения зарплаты или используйте опцию округления платежей — «копейки» со временем превратятся в капитал. Накопления лучше хранить на защищенных счетах. Если сумма крупная, распределите ее по разным вкладам в пределах страховой суммы в 1,4 млн рублей.
Для целей сроком более трех лет можно рассмотреть инвестиции, но важно распределять ресурсы, минимизировать риски и учиться. Высокая доходность часто сопряжена с повышенным риском. И главное — даже неожиданные доходы, такие как премия, лучше направить на осуществление мечты, а не на сиюминутные эмоции.
