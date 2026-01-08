Циклон Фрэнсис-Улли с мощными снегопадами приближается к Беларуси — карта

К Беларуси приближается циклон Фрэнсис-Улли с мощными снегопадами, сообщили в Белгидромете.
Ранее «Комсомолка» рассказала, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».
Приближение циклона на карте показали в Белгидромете. Утром 8 января синоптики сказали, что в Брестской области снегопады уже начались. Прогнозируется, что в ближайшие дни, 8 и 9 января, территорию Брестчины накроет суровая зима. Ожидаются метели и снежные заносы, непогоду будет усугублять сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду.
К Беларуси приближается циклон «Улли». Фотоиллюстрация: Белгидромет.
Усиление ветра с порывами 15 — 20 метров в секунду обещают также в Гомельской, Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской областях. Метели и сильные снегопады в ближайшие два дня накроют практически всю Беларусь.
Утром 8 января власти сказали о ситуации в Гомельской области из-за усиления снега. Еще власти Гомеля обратились к жителям с просьбой из-за непрекращающихся снегопадов.
Кроме того, МЧС сказало, где надо находиться белорусам в непогоду.