Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина.
«Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений», — говорится в сообщении.
Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность.
«К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос», — также сообщила пресс-служба.