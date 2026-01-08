Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин поручил расширить систему мотивации научных работников

Мишустин поручил проработать расширение системы мотивации научных работников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос расширения системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений, следует из сообщения пресс-службы кабмина.

«Минобрнауки и Минсельхозу вместе с Минтрудом предстоит проработать и представить в правительство согласованные предложения по расширению системы мотивации научных работников посредством материальных и социальных поощрений», — говорится в сообщении.

Там также указано, что Минсельхозу вместе с Минэкономразвития и центром компетенций в сфере производительности труда поставлена задача до 30 апреля проанализировать меры, реализованные для повышения производительности труда в сельском хозяйстве, и оценить их достаточность.

«К 2 ноября эти же министерства при участии Минприроды должны рассмотреть вопрос утверждения научно-технической программы повышения плодородия почв, включая создание искусственных грунтов, и восстановления государственных защитных лесных полос», — также сообщила пресс-служба.