Почему кассы самообслуживания лучше обходить стороной

Об этом в беседе с порталом «Банки.ру» всех граждан предупредил эксперт банковского сектора Андрей Бархота, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, в такой ситуации существует риск переплатить за товары. Всё дело в том, что на таких кассах иногда происходит неправильное пробитие товаров, что требует обращения за помощью к сотруднику. Также есть шанс ошибочно отсканировать один и тот же товар дважды из‑за невнимательности, что приводит к переплате.
Ещё один риск связан с возможностью случайной оплаты покупок другого клиента, если он не закрыл чек. Бархота советует перед началом использования кассы убедиться, что там нет чужих товаров, а после сканирования всех покупок — ещё раз проверить список перед оплатой.
Кроме этого, такие кассы могут представлять угрозу для финансовой безопасности. По словам эксперта, небольшое расстояние между кассами облегчает злоумышленникам доступ к номеру карты и CVV-коду, что увеличивает риск несанкционированных списаний средств. В этой связи, специалист рекомендовал покупателям быть внимательными к окружающим и не показывать детали своей карты при оплате.