Почему кассы самообслуживания лучше обходить стороной

По его словам, в такой ситуации существует риск переплатить за товары. Всё дело в том, что на таких кассах иногда происходит неправильное пробитие товаров, что требует обращения за помощью к сотруднику. Также есть шанс ошибочно отсканировать один и тот же товар дважды из‑за невнимательности, что приводит к переплате.