В Уфе более 20 домов и детские учреждения остались без горячей воды

В башкирской столице сегодня утром жители микрорайона Зеленая роща в Кировском районе остались без горячей воды. Коммунальная авария затронула 24 многоквартирных дома на улицах Мубарякова, Рабкоров и Софьи Перовской. Без горячего водоснабжения сегодня остались также школа № 18 и детский сад № 11.
Об инциденте сообщили в городском Управлении гражданской защиты. На месте уже работают аварийные бригады МУП «УИС», которые занимаются устранением повреждений. Сроки восстановления подачи горячей воды пока не уточняются.
