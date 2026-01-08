Ричмонд
В Уфе более 20 домов и детские учреждения остались без горячей воды

Коммунальная авария в Уфе оставила жителей без горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

В башкирской столице сегодня утром жители микрорайона Зеленая роща в Кировском районе остались без горячей воды. Коммунальная авария затронула 24 многоквартирных дома на улицах Мубарякова, Рабкоров и Софьи Перовской. Без горячего водоснабжения сегодня остались также школа № 18 и детский сад № 11.

Об инциденте сообщили в городском Управлении гражданской защиты. На месте уже работают аварийные бригады МУП «УИС», которые занимаются устранением повреждений. Сроки восстановления подачи горячей воды пока не уточняются.

