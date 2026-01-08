В Сочи и Сириусе ожидается шторм и сильные дожди с грозой

СОЧИ, 8 янв — РИА Новости. Сильные дожди с грозой, шторм на море до 4−5 баллов, а также усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируются в Сочи и Сириусе 8 и 9 января, сообщили в сочинской администрации.
«В Сочи ожидаются сильные дожди и шторм. До конца суток 8 января, а также 9 января на территории Сочи и ФТ Сириус ожидается комплекс неблагоприятных природных явлений. Усиление ветра до 20 метров в секунду. На побережье и в предгорьях сильные дожди с грозой. С вечера 8 января и в течение суток 9 января ожидается волнения моря 4−5 баллов, высота волн составит 1,3−2,5 метра», — говорится в сообщении.
Власти предупредили о сходе селей в предгорьях курорта и риске подъема уровня воды с достижением неблагоприятных отметок. Также возможно сильное налипание мокрого снега на провода в горной зоне. Над морем на участке Магри — Веселое есть вероятность формирования смерчей.
Все службы курорта работают в усиленном режиме, ситуация контролируется городским оперативным штабом.