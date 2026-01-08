Омским автомобилистам грозят новые штрафы с 9 января

С 9 января 2026 года на всей территории России начнут действовать штрафы за неправильную тонировку стёкол автомобилей. Это касается всех транспортных средств, включая те, которые временно ввезены из-за границы. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, передаёт «Сибдепо».