Омским автомобилистам грозят новые штрафы с 9 января

С 9 января 2026 года на всей территории России начнут действовать штрафы за неправильную тонировку стёкол автомобилей. Это касается всех транспортных средств, включая те, которые временно ввезены из-за границы. Об этом сообщил Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов, передаёт «Сибдепо».
Внесённые изменения устраняют правовой пробел, который ранее позволял владельцам временно ввезённых автомобилей избегать ответственности за несоответствие тонировки российским стандартам. Теперь для всех автомобилей будут действовать единые правила, определённые Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации.
Размер штрафа за нарушение допустимой степени тонировки составит 500 рублей. Машаров уточнил, что новый закон, касающийся изменений в статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, вступит в силу 9 января 2026 года. С этой даты временно ввезённые автомобили смогут передвигаться только с тонировкой, соответствующей российским нормам.