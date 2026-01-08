Ричмонд
Опять огромные очереди на КПП Леушены и Скулень: Жители Молдовы устроили себе мини-каникулы — как лучше ехать, чтобы не оказаться в многочасовой пробке на границе

Особенно оживленным является направление выезда из Республики Молдова.

Источник: Комсомольская правда

Вниманию путешественников!

Об интенсивном движении на КПП Скулян и Леушен в направлении выезда из Молдовы, сообщает Пограничная полиция.

"В настоящее время на КПП Скулян и Леушен наблюдается увеличение количества путешественников и транспортных средств.

Особенно оживленным является направление выезда из Республики Молдова.

Контролирующие органы принимают меры по улучшению трансграничного движения и работают в максимальном режиме.

Мы рекомендуем участникам трансграничного движения заранее выбрать для пересечения границы один из следующих пунктов пропуска:

КПП Леова, КПП Костешты или КПП Кагул.

Для получения актуальной информации о состоянии движения и любых других деталей мы предлагаем вам посетить официальную страницу Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или связаться с нами по Зеленой линии +373 22 259 717.

Мы просим вас проявить понимание".

Карта КПП. Фото: Пограничная полиция.