Опять огромные очереди на КПП Леушены и Скулень: Жители Молдовы устроили себе мини-каникулы — как лучше ехать, чтобы не оказаться в многочасовой пробке на границе

Вниманию путешественников!
Об интенсивном движении на КПП Скулян и Леушен в направлении выезда из Молдовы, сообщает Пограничная полиция.
"В настоящее время на КПП Скулян и Леушен наблюдается увеличение количества путешественников и транспортных средств.
Особенно оживленным является направление выезда из Республики Молдова.
Контролирующие органы принимают меры по улучшению трансграничного движения и работают в максимальном режиме.
Мы рекомендуем участникам трансграничного движения заранее выбрать для пересечения границы один из следующих пунктов пропуска:
КПП Леова, КПП Костешты или КПП Кагул.
Для получения актуальной информации о состоянии движения и любых других деталей мы предлагаем вам посетить официальную страницу Пограничной полиции border.gov.md/index.php/camere-web или связаться с нами по Зеленой линии +373 22 259 717.
Мы просим вас проявить понимание".
Карта КПП. Фото: Пограничная полиция.