Врачи получают жилье и выплаты до миллиона рублей за переезд в Самарскую область

В Самарской области с 2025 года действует масштабный комплекс мер поддержки для врачей, переезжающих на работу в регион. Программа, инициированная губернатором Вячеславом Федорищевым, уже позволила привлечь десятки специалистов.
26 врачей, прибывших в государственные медучреждения Тольятти и Сызрани, получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей. 15 специалистов выбрали Тольятти, 11 — Сызрань.
Помимо этого, многие медики смогли объединить несколько мер господдержки. Так, за счет средств муниципальной программы, федерального проекта «Медицинские кадры» и областного бюджета отдельные специалисты получили до 2,7 млн рублей. Эти программы реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Важным стимулом стало обеспечение служебным жильем. В прошлом году для медиков приобрели 35 квартир, 9 из которых уже заселены. Жилье предоставляется на время работы, а после 10 лет службы в учреждении может перейти в собственность врача.
К нам приехали врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неврологи. Среди них есть как молодые специалисты, так и опытные врачи со стажем. Жилье предоставляется на время работы, но при стаже 10 лет в учреждении оно может перейти в собственность врача.
С этого года аналогичные меры — миллионные выплаты по программе «Земский доктор» и служебные квартиры — распространились и на медиков, переезжающих в Жигулевск. Это позволило пополнить штат местной больницы на 14 новых специалистов, семеро из которых — участники программы «Земский доктор».
«Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов на местах. В нашем городе для иногородних врачей предусмотрены дополнительные меры поддержки медицинских работников, такие как ежемесячная денежная компенсация за аренду жилья — 10 тысяч рублей, а с 2025 года и служебное жилье», — отметила исполняющая обязанности главного врача больницы Инна Григорьева.
Всего в 2025 году по федеральной программе «Земский доктор/Земский фельдшер» выплаты от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей получили 295 медицинских работников.