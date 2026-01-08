Нижегородцев предупредили об опасности ароматических свечей

При горении парафин выделяет летучие органические соединения — бензол, толуол, ацетальдегид и другие вещества, которые раздражают дыхательные пути и при частом вдыхании могут вредить здоровью. Дополнительно в воздух попадают мельчайшие частицы сажи: они незаметны глазу, но способны проникать глубоко в лёгкие. Особое внимание специалист советует обратить внимание на ароматические свечи — в них часто содержатся фталаты и синтетические добавки, усиливающие риск аллергических реакций.