Нижегородцев предупредили об опасности ароматических свечей

Романтика с огоньком может обернуться нагрузкой на лёгкие.

Источник: Комсомольская правда

Парафиновые свечи создают атмосферу тепла и уюта, особенно в праздники, но вместе с мягким светом в воздух попадают не самые полезные вещества. Об этом напомнил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале.

При горении парафин выделяет летучие органические соединения — бензол, толуол, ацетальдегид и другие вещества, которые раздражают дыхательные пути и при частом вдыхании могут вредить здоровью. Дополнительно в воздух попадают мельчайшие частицы сажи: они незаметны глазу, но способны проникать глубоко в лёгкие. Особое внимание специалист советует обратить внимание на ароматические свечи — в них часто содержатся фталаты и синтетические добавки, усиливающие риск аллергических реакций.

Более безопасной альтернативой считаются свечи из соевого или пчелиного воска, а также аромалампы, где воск нагревается без открытого огня. Подойдут и диффузоры с натуральными эфирными маслами или простые растительные ароматизаторы — например, корица и цитрусовые в горячей воде. Если же парафиновые свечи всё-таки остаются частью интерьера, важно регулярно проветривать помещение, укорачивать фитиль и не оставлять огонь надолго.