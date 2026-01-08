В Новосибирске правоохранители провели рейды по линии незаконной миграции

В Новосибирске сотрудники Центра «Э», Управления уголовного розыска и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области при силовой поддержке Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по линии незаконной миграции, сообщает телеграм-канал ГУ МВД по региону.
«Оперативно-профилактические мероприятия проводились в помещениях общественного питания, расположенных на территории Ленинского и Кировского районов города Новосибирска. На законность нахождения в Российской Федерации проверено более 90 иностранных граждан», — отмечается в сообщении ведомства.
В ходе рейдов в отношении шести иностранных граждан были составлены административные протоколы по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, после чего нарушители помещены в Центр временного содержания иностранных граждан для последующего выдворения за пределы России.