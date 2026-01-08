Андрей Назаров рассказал о башкирской лошади

«Башкирская лошадь для нас больше, чем порода. Это часть родной земли, традиций и характера. Знатокам известно, что лошадь башкирской породы выносливая, неприхотливая, хорошо приспособлена к круглогодовым пастбищам. Её ценят не только у нас, но и за пределами России», — подчеркнул Андрей Назаров.
Он отметил, что Башкортостан по праву считается республикой коневодства. Поголовье год от года растет, сегодня это почти 130 тысяч лошадей. Сильнее всего коневодство традиционно развито в Зауралье, и больше всего в его родном Баймакском районе. Наращивают поголовье также Уфимский, Альшеевский и Гафурийский районы.
«Отдельная гордость республики — это кумыс. Каждый год у нас работает около 180 кумысных ферм, почти все частные. В среднем наши хозяйства производят почти 4 тысячи тонн кумыса за год. Наш кумыс и кумысный продукт уважают и ждут в Казахстане и Киргизии, — написал премьер-министр. — 2026 — год красной огненной лошади для нас будет про заботу и уважение. Про людей, которые держат табуны, сохраняют породу и передают любовь к этому красивому и сильному животному своим детям».