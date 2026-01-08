Андрей Назаров рассказал о башкирской лошади

«Отдельная гордость республики — это кумыс. Каждый год у нас работает около 180 кумысных ферм, почти все частные. В среднем наши хозяйства производят почти 4 тысячи тонн кумыса за год. Наш кумыс и кумысный продукт уважают и ждут в Казахстане и Киргизии, — написал премьер-министр. — 2026 — год красной огненной лошади для нас будет про заботу и уважение. Про людей, которые держат табуны, сохраняют породу и передают любовь к этому красивому и сильному животному своим детям».