Сколько казахстанцев поженились в последний день 2025 года

В последний день 2025 года, 31 декабря, в Казахстане зарегистрировали 487 браков, передает NUR.KZ со ссылкой на АО «Правительство для граждан».

Источник: Nur.kz

В Telegram- канале госкорпорации «Правительство для граждан» опубликовали статистику, в каких городах было зафиксировано наибольшее количество регистраций брака в канун Нового года: Алматы — 68 пар; Туркестанская область — 61 пара; Астана — 47 пар; Жамбылская область — 37 пар; Карагандинская область — 30 пар. Мы также писали, что в родильных домах Казахстана в новогоднюю ночь зарегистрировано рождение 254 малышей, в равном количестве мальчиков и девочек.