Белгоспищепром оценил потребительский вандализм на выставке «Моя Беларусь»

В Белгоспищепроме отреагировали на видео в соцсетях с посетителями, покусившимися на недегустационные образцы продукции на выставке «Моя Беларусь». Подробнее рассказали в пресс-службе концерна.
Изначально в популярной соцсети TikTok было опубликовано видео с выставки, на котором пользователь под никнеймом ПАШКА_ БЛОГЕР показал, как посетители выставки расхватывают образцы не для дегустации. Потребительскому вандализму, скажем так, подверглись образцы продукции предприятий «Красный пищевик» и «Коммунарка». На стенде выставили огромный зефирный торт, который посетители разламывали на кусочки прямо руками, чтобы попробовать, а также конфеты «Коммунарка», которые из корзины щедро изымали горстями.
Автор видео подчеркнул, что показанная им продукция была огорожена лентами и явно не предназначалась для дегустации. При том отмечается, что на выставке есть и бесплатная дегустация, а вот зефирный торт явно не предназначался для того, чтобы его просто руками ломали. «Это испанский стыд», — заключил блогер.
В Белгоспищепроме также подчеркнули, что при дегустации продукции на выставке необходимо соблюдать порядок. В концерне заметили, что на видео, действительно, недегустационные образцы продукции. И сказали, что «изувеченный» посетителями зефирный торт пришлось заменить.
— Зефирный торт в тот же день был убран со стенда, на его месте будут размещены цветочные корзины с зефирными цветами в пленке. Продукция изготовлена и прямо сейчас отправляется из Бобруйска в Минск, — подчеркнули в пресс-службе.
Еще в Белгоспищепроме напомнили о рекомендациях для гостей выставки «Моя Беларусь». В частности, указали, что не все выставленные товары являются демонстрационными образцами. Продукцию не следует трогать руками, если специалисты не предлагают ее для дегустации порционно. К экспонатам и оборудованию выставки следует относиться бережно. Также следует уважительно общаться с участниками выставки и посетителями.