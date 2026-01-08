Белгоспищепром оценил потребительский вандализм на выставке «Моя Беларусь»

Автор видео подчеркнул, что показанная им продукция была огорожена лентами и явно не предназначалась для дегустации. При том отмечается, что на выставке есть и бесплатная дегустация, а вот зефирный торт явно не предназначался для того, чтобы его просто руками ломали. «Это испанский стыд», — заключил блогер.