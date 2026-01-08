В Сочи ожидаются смерч, грозы, сильный ветер и паводки

В частности, на побережье и в предгорьях курорта пройдут ливни с грозами, а порывы ветра могут достигать 20 м/с. Кроме того, сообщается о налипании мокрого снега на провода и деревья, а также о сильном снегопаде в горах.
По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, вода в реках Сочи может подняться до неблагоприятных отметок, объявлен паводочный режим. В предгорной зоне увеличится риск схода сели. На участке Магри—Веселое возможны смерчи.
Спасатели рекомендуют внимательно наблюдать за обстановкой, оставаться дома и следить за состоянием отопительной и осветительной систем.