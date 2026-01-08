За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

Силами дежурных подразделений было ликвидировано восемь техногенных пожаров, а также устранены последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего для ликвидации последствий этих происшествий было задействовано 116 человек личного состава и 29 единиц специальной техники.