За сутки в Ростовской области потушили восемь пожаров

В светлый праздник Рождества Христова, 7 января, пожарные и спасатели Ростовской области продолжали нести свою вахту, обеспечивая безопасность жителей региона. По данным Главного управления МЧС России по области, за прошедшие сутки им пришлось оперативно отреагировать на ряд чрезвычайных ситуаций.
Силами дежурных подразделений было ликвидировано восемь техногенных пожаров, а также устранены последствия пяти дорожно-транспортных происшествий. Всего для ликвидации последствий этих происшествий было задействовано 116 человек личного состава и 29 единиц специальной техники.
