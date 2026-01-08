Ричмонд
«Не выбрасывайте елки»: зоопарк Алматы обратился к жителям с необычной просьбой

Представители алматинского зоопарка обратились к местным жителям с просьбой не выбрасывать живые елки, а принести их к животным, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Алматинский зоопарк объявляет акцию по приему использованных живых новогодних елок. Отмечается, что собранные деревья будут размещены в вольерах животных и станут частью их природной среды.

«Елки будут использованы в вольерах оленей, косуль, яков, харз и других животных. Новые предметы вызывают у животных живой интерес: они обнюхивают елки, пробуют их на вкус, играют, прыгают через них, грызут ветки и кору. Таким образом мы обогащаем среду обитания животных и вносим разнообразие в их повседневную жизнь. Не выбрасывайте использованные живые елки — привозите их в зоопарк», сказано в обращении.