«Не выбрасывайте елки»: зоопарк Алматы обратился к жителям с необычной просьбой

«Елки будут использованы в вольерах оленей, косуль, яков, харз и других животных. Новые предметы вызывают у животных живой интерес: они обнюхивают елки, пробуют их на вкус, играют, прыгают через них, грызут ветки и кору. Таким образом мы обогащаем среду обитания животных и вносим разнообразие в их повседневную жизнь. Не выбрасывайте использованные живые елки — привозите их в зоопарк», сказано в обращении.