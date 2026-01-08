Жители Рождествено жалуются на неудобный график и очереди после запуска переправы

Запуск переправы между Самарой и селом Рождествено 6 января, вместо решения транспортных проблем, вызвал массу жалоб от жителей. Люди сообщают, что не могут попасть домой или, наоборот, вернуться в город из-за огромных очередей и ограниченного графика.
«Мы в новогодние праздники остались без переправы, “зимник” не чищен нормально… Переправа нормально не работает, с 9 до 16, на речном вокзале в Самаре осталось 50 человек — их не переправили, потому что было время уже 16», — пишет одна из жительниц в соцсетях.
В министерстве транспорта Самарской области объяснили ситуацию с перевозками. Врио министра Артур Абдрашитов заявил, что работа организована в соответствии с планом.
«В целях обеспечения безопасности в текущих ледовых условиях суда работают с ограниченной загрузкой — не более 70% от паспортной. Фактически “Славир” перевозит 6−7 человек, “Нептун” — 9−11 человек», — пояснил Абдрашитов.
Главным ограничением, вызывающим нарекания, стал график работы. Как отметили в ведомстве, переправа работает только в светлое время суток — это вынужденная мера, связанная с нестабильной ледовой обстановкой на Волге. Суда на воздушной подушке, запущенные 6 января, не могут безопасно курсировать в темноте из-за сложной навигации среди «битого» льда.
Артур Абдрашитов также подчеркнул, что на линии задействованы три судна, а ещё три находятся в резерве для оперативной замены.
«Это стандартное и необходимое условие для гарантии бесперебойной работы. Резервные суда… готовы к немедленному выходу для замены в случае необходимости… Это гарантирует, что движение не остановится и расписание будет выполняться неукоснительно», — добавил врио министра.