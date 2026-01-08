Жители Рождествено жалуются на неудобный график и очереди после запуска переправы

«Мы в новогодние праздники остались без переправы, “зимник” не чищен нормально… Переправа нормально не работает, с 9 до 16, на речном вокзале в Самаре осталось 50 человек — их не переправили, потому что было время уже 16», — пишет одна из жительниц в соцсетях.