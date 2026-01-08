Названы самые популярные имена для детей в Татарстане за 2025 год

Мода на имена для новорожденных в Татарстане демонстрирует завидную стабильность. По итогам 2025 года чаще всего родители называли своих детей Амиром и Аминой. Эти имена удерживают лидерство уже второй год подряд, гласят данные портала «Реестр ЗАГС».