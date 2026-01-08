Популярный маршрут № 57 в Уфе снова заработал

Ранее маршрут изменили из-за того, что водители не могли развернуться на конечной остановке, потому что ее постоянно занимали припаркованные легковые машины. 7 января перевозчик сообщил об этом жителям города. Из-за временных трудностей автобус ездил до магазина «Эверест». Сегодня «Башавтотранс» решил проблему, и теперь автобусы снова ходят по привычному маршруту.