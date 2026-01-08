Ричмонд
Популярный маршрут № 57 в Уфе снова заработал

В Уфе восстановлен автобусный маршрут № 57.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе снова заработал популярный у горожан 57-й автобус. Маршрут «НПО “Иммунопрепарат” — Больница № 21» восстановлен в прежнем виде, до самой больницы.

Ранее маршрут изменили из-за того, что водители не могли развернуться на конечной остановке, потому что ее постоянно занимали припаркованные легковые машины. 7 января перевозчик сообщил об этом жителям города. Из-за временных трудностей автобус ездил до магазина «Эверест». Сегодня «Башавтотранс» решил проблему, и теперь автобусы снова ходят по привычному маршруту.

