Шесть поездов из Крыма и в Крым задерживаются на шесть часов

Составы едут из Москвы, Кисловодска, Санкт-Петербурга и Омска.

Источник: Комсомольская правда

Шесть поездов «Таврия» задерживаются на шесть часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Так, утром 8 января в компании сообщили о том, что в пути следования задерживаются шесть поездов «Таврия». Среди них составы из Москвы, Кисловодска, Санкт-Петербурга и Омска.

— Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53, — отметили в «Град Сервис Экспресс».