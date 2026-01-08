Шесть поездов из Крыма и в Крым задерживаются на шесть часов

Шесть поездов «Таврия» задерживаются на шесть часов. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Так, утром 8 января в компании сообщили о том, что в пути следования задерживаются шесть поездов «Таврия». Среди них составы из Москвы, Кисловодска, Санкт-Петербурга и Омска.
— Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов обеспечиваются питанием и водой. Актуальную информацию о задержках поездов можно узнать по телефону нашей горячей линии 8 800 775 54 53, — отметили в «Град Сервис Экспресс».