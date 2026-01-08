На Урале награду «Совет да любовь» получили 5,5 тысяч супружеских пар

В Свердловской области в 2025 году региональную награду «Совет да любовь» получили 5,5 тысяч супружеских пар, а знаком отличия «Материнская доблесть» отмечены 647 многодетных матерей. Такие цифры озвучил губернатор Денис Паслер, подчеркнув, что сам рос в многодетной семье, и является отцом троих детей, поэтому понимает, с какими сложностями сталкиваются многодетные семьи.
«Но также знаю, какое это счастье. И очень рад, что все больше свердловских семей становятся многодетными, — написал глава региона в соцсетях. — Мы гордимся крепкими уральскими семьями, которые для всех — пример правильных жизненных приоритетов и семейных ценностей. Вы — наша гордость и опора, пример для всех молодых семей».
Напомним, знак отличия «Совет да любовь» присуждается супружеским парам, прожившим в браке более полувека и воспитавшим детей, а знак отличия «Материнская доблесть» вручается многодетным матерям, воспитавшим пять и более детей.
Всего за время существования знаков отличия «Совет да любовь» награды получили более 77 тысяч семей, а «Материнскую доблесть» — почти 9 тысяч жительниц Свердловской области.