В Иркутской области продолжается процесс ледообразования

Инспекторы Центра ГИМС продолжают мониторинг процесса ледообразования в Иркутской области. На данный момент ситуация на водных объектах остается неоднородной. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.
— Самый прочный лед зафиксирован в заливах Байкала — до 53 сантиметров и на реке Иркут в районе деревни Тибельти — 50 сантиметров. На Братском водохранилище толщина ледового покрытия варьируется от 25 до 40 см, — уточнили в ведомстве.
В то же время на многих участках сохраняется открытая вода: это касается реки Ангары в районе Ангарска и Бохана, а также участков на реке Витим. В районе Бодайбо лед местами достигает лишь 10 сантиметров.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе произошло 3 ДТП с начала 2026 года.