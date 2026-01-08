ГУВД показало видео с мужчиной, демонстрировавшим половой орган прохожим у Фархадского базара

На видео, распространённом правоохранительными органами, мужчина признаёт факт произошедшего и утверждает, что подобное поведение стало для него «первым и единственным случаем». По его словам, он сам не ожидал от себя такого поступка и не может объяснить, почему так себя повёл.
Также на записи мужчина приносит извинения девушке, которой он демонстрировал свой половой орган, и заявляет о раскаянии в содеянном.
Ранее мы писали о том, что по решению суда мужчину отправили под административный арест на 15 суток.