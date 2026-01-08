Мужчина, показывавший свой половой орган девушкам возле Фархадского рынка, получил 15 суток ареста

Потерпевшая подробно рассказала суду о произошедшем. После первого инцидента на остановке она, испугавшись, забежала в магазин одежды и провела там около 30 минут, надеясь, что преследователь исчезнет. Убедившись, что мужчины рядом нет, девушка направилась домой через подземный переход — однако именно там он снова её подстерёг.