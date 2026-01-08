Мужчина, показывавший свой половой орган девушкам возле Фархадского рынка, получил 15 суток ареста

Vaib.uz (Узбекистан. 8 января). Суд вынес приговор (копия имеется в распоряжении редакции) в отношении мужчины, который устроил настоящее непристойное шоу возле Фархадского базара в Учтепинском районе Ташкента.
Как установило следствие, инцидент произошёл 6 января. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и решил, что общественное место — это подходящая сцена для демонстрации своего «внутреннего мира». Он снял с себя брюки, демонстрировал окружающим свои половые органы, громко кричал и использовал нецензурные выражения в адрес прохожих, откровенно пренебрегая элементарными нормами поведения.
Но на этом история не закончилась. В течение примерно получаса мужчина дважды преследовал одну и ту же девушку: сначала возле автобусной остановки, а затем — в подземном переходе, где продемонстрировал ей свои «прелести».
Потерпевшая подробно рассказала суду о произошедшем. После первого инцидента на остановке она, испугавшись, забежала в магазин одежды и провела там около 30 минут, надеясь, что преследователь исчезнет. Убедившись, что мужчины рядом нет, девушка направилась домой через подземный переход — однако именно там он снова её подстерёг.
По словам потерпевшей, мужчина внезапно появился перед ней, перегородил дорогу, закричал «стой», начал показывать свой половой орган и не позволял пройти дальше. Лишь собрав все силы, девушка смогла оттолкнуть его и выбежать из перехода.
На судебном заседании обвиняемый признал свою вину, заявив, что был пьян. При этом внятно объяснить мотивы своих действий он так и не смог.
В итоге суд признал мужчину виновным по нескольким статьям — за мелкое хулиганство, сексуальное домогательство и невыполнение законных требований сотрудников органов внутренних дел. Ему назначено 15 суток административного ареста. Кроме того, нарушителю придётся заплатить около 1 миллиона сумов за своё содержание под арестом.