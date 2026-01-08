Ричмонд
Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности популярных детских смесей

На территорию России приостановили ввоз сухих детских смесей Nestle из-за обнаружения опасного токсина. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале свердловского Роспотребнадзора.

Источник: ЕАН

Речь идет о смесях, произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. По запрет попали:

  • NAN 1 Optipro
  • NAN 2 Optipro;
  • NAN Supreme;
  • NAN Experpro;
  • NAN безлактозный;
  • PreNAN;
  • Nestogen Комфорт;
  • Алфаре Амино.

«Причина — возможное наличие токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — сообщили в Роспотребнадзоре.