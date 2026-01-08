Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности популярных детских смесей

«Причина — возможное наличие токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — сообщили в Роспотребнадзоре.