Свердловский Роспотребнадзор предупредил об опасности популярных детских смесей

Речь идет о смесях, произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. По запрет попали:
- NAN 1 Optipro
- NAN 2 Optipro;
- NAN Supreme;
- NAN Experpro;
- NAN безлактозный;
- PreNAN;
- Nestogen Комфорт;
- Алфаре Амино.
«Причина — возможное наличие токсина цереулида. Токсин был обнаружен в сырье внешнего поставщика. Симптомами после употребления продукта с высоким содержанием токсина цереулида, могут быть рвота или диарея, проявляющиеся в течение 6 часов после употребления продукта. Такие симптомы схожи с симптомами пищевого отравления, а также аллергии к белкам коровьего молока», — сообщили в Роспотребнадзоре.