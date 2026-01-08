В Томске разработали методику обнаружения с орбиты вспышек на Венере

«Прошлой зимой нам попалась обзорная статья о транзиентах на Венере, в которой отмечалось, что в ее атмосфере аналоги земных транзиентов средней атмосферы до сих пор не были зарегистрированы. Мы спросили себя: можно ли с помощью нашей установки ответить на вопрос о том, почему так? Провели эксперимент, в котором в разрядной ячейке сымитировали состав атмосферы Венеры. И получили объект с уникальными оптическими свойствами: за какие-то доли секунды образуется вытянутое свечение, которое сразу угасает. Это и есть транзиент в миниатюре», — рассказал ведущий научный сотрудник ИСЭ СО РАН профессор факультета инновационных технологий ТГУ Эдуард Соснин.