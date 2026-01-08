Что известно о ситуации со снегом в Минске и числе машин для его уборки. В телеграм-канале государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство» озвучили подробности о ситуации на 8 января 2026 года.
В ЖКХ Минска отметили, что с раннего утра для обеспечения безопасности, а также чистоты во дворах в уборке от снега и обработке территорий противогололедными средствами были задействованы113 единиц техники. Также задействованы 1530 рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений. Используются и 37 средств малой механизации. Уже было израсходовано 12,4 тонн песчано-соляной смеси.
Ранее мы узнали, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».
Кроме того, Белгидромет показал приближение циклона Фрэнсис-Улли с мощными снегопадами к Беларуси.
Вместе с тем Белгидромет сказал белорусам об усилении морозов до −26 градусов и сильный снег.