В Волгодонске задержали подозреваемых в краже серебра на 210 тысяч

В Волгодонске раскрыта дерзкая кража из ювелирного магазина, совершенная ранним утром после новогодней ночи. Правоохранители задержали двоих местных жителей, подозреваемых в этом преступлении.
По версии следствия, мужчины, воспользовавшись темнотой и праздничной тишиной, разбили стеклянную витрину фасада и проникли в ювелирный салон, расположенный в одном из торговых центров города. Находясь внутри, они разбили витрины с украшениями и похитили четыре планшетки с изделиями из серебра, после чего скрылись с места преступления.
Сумма причиненного магазину ущерба составила около 210 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемых. Были задержаны двое молодых людей: 20-летний волгодонец, ранее не судимый, и его 19-летний сообщник, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
В отношении обоих было возбуждено уголовное дело. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
