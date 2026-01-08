В Волгодонске задержали подозреваемых в краже серебра на 210 тысяч

По версии следствия, мужчины, воспользовавшись темнотой и праздничной тишиной, разбили стеклянную витрину фасада и проникли в ювелирный салон, расположенный в одном из торговых центров города. Находясь внутри, они разбили витрины с украшениями и похитили четыре планшетки с изделиями из серебра, после чего скрылись с места преступления.