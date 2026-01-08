Производство БПЛА в Башкирии выросло вдвое

В Башкирии за год вдвое увеличилось число предприятий, выпускающих беспилотники. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Александр Шельдяев. План по производству в шесть тысяч единиц уже перевыполнен, а местные компании начали выпускать тяжелые дроны.
Как отметил министр, в республике теперь работают уже более 100 малых технологических компаний. Активно внедряются инновации благодаря сотрудничеству с научными центрами и Фондом содействия инновациям. В планах — создание трех посадочных зон для дронов, в том числе в Зауралье.
Технологии уже тестируются для гражданских нужд: в сельском и лесном хозяйстве, для грузоперевозок.
— Наши тяжелые дроны — одни из лучших по дальности и времени полета, и это станет конкурентным преимуществом в мирной экономике, — подчеркнул Александр Шельдяев.
