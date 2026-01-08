В Самарской области появится новая бесплатная прививка для детей с 2027 года

В России планируют с 2027 года бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека (ВПЧ). Для этого вакцинацию хотят включить в Национальный календарь прививок. Соответствующий законопроект депутаты намерены рассмотреть уже в этом году.
Как сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, подготовка уже ведется. Врачи поддерживают инициативу, так как вакцинация против ВПЧ — это эффективная профилактика онкологических заболеваний, и лучше всего ее проводить в детском возрасте.
После включения в календарь все расходы возьмет на себя федеральный бюджет. Сообщает «Российская газета».