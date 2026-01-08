В омский дендропарк прилетели финские попугаи

Стаю щуров заметили в дендрологическом саду им. Г. И. Гензе. Как рассказали специалисты управления, финский попугай — это редкая и очень эффектная птица. «Финским» ее называют потому, что родной дом щура — хвойные леса тайги и лесотундры, в том числе в Финляндии и Скандинавии.