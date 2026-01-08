В омский дендропарк прилетели финские попугаи

В Управлении по охране животного мира Омской области сообщили о прилете редкой птицы — щура, или финского попугая.
Стаю щуров заметили в дендрологическом саду им. Г. И. Гензе. Как рассказали специалисты управления, финский попугай — это редкая и очень эффектная птица. «Финским» ее называют потому, что родной дом щура — хвойные леса тайги и лесотундры, в том числе в Финляндии и Скандинавии.
«А “попугай” — за яркую, как у тропической птицы, окраску и крепкий клюв. Самцы — малиново-красные, самки — нежного желто-зеленого оттенка. Они похожи на клестов, но крупнее и массивнее», — пояснили специалисты.
Щуры — единственные представители своего рода в семействе вьюрковых. В дендросад птиц привлекает хорошая кормовая база. Также сейчас там можно наблюдать снегирей, свиристелей и дроздов-рябинников.