В Перми разработали новые термостойкие соединения для создания лекарств

Как пояснили в вузе, преимущество альдегида в том, что он устроен как основа конструктора: у него есть готовые крепления, к которым можно присоединить другие детали-молекулы, чтобы получилась новая структура. Так ученые смогли синтезировать соединения, относящиеся к перспективным классам противовоспалительных и противовирусных биологически активных веществ. В частности, к 3-нитросалициловому альдегиду они присоединили молекулу роданина — важного компонента многих противовирусных препаратов.