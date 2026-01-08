Самара отметит День фигурного катания ледовым шоу

В программе приму участие ведущие коллективы города по синхронному катанию — «Гэлакси» и «Волга Айс», а также юные воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и № 10. Праздничную атмосферу создадут Дед Мороз и Зимушка-Зима, которые поздравят зрителей с наступившим 2026 годом.