Самара отметит День фигурного катания ледовым шоу

В четверг, 8 января во Всероссийский день фигурного катания, на главной площади Самары состоится масштабное ледовое представление. Мероприятие станет яркой кульминацией новогодних каникул и данью уважения одному из самых зрелищных зимних видов спорта.
В программе приму участие ведущие коллективы города по синхронному катанию — «Гэлакси» и «Волга Айс», а также юные воспитанники спортивных школ олимпийского резерва № 1 и № 10. Праздничную атмосферу создадут Дед Мороз и Зимушка-Зима, которые поздравят зрителей с наступившим 2026 годом.
Главным организатором события выступает Самарская областная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках». Праздничное представление начнется в 19:00 на большом ледовом катке площади Куйбышева (со стороны ул. Вилоновской). Вход для зрителей свободный.