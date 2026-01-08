Ричмонд
Снайпер Борис Михайлов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В августе 2021 года Борис отправился защищать Родину.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Снайпер Борис Михайлов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне специальной военной операции. 23-летний боец родился с деревне Кукунут. Как сообщил в своем телеграм-канале глава района Геннадий Осодоев, после окончания школы парень поступил в Аграрный техникум.

— Он всегда был готов прийти на помощь, умел поддержать словом и делом, — подчеркнул мэр Эхирит-Булагатского района.

В августе 2021 года Борис отправился на СВО и защищал Родину в должности снайпера. Ефрейтор Михайлов погиб 19 апреля 2025 года. В знак признания его личного мужества и отваги, бойцу были вручены две медали. Родные и близкие Бориса будут вечно помнить любящего сына, внука, племянника, преданного брата и верного друга.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что военнослужащий Юрий Сафронов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.