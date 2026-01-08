Снайпер Борис Михайлов из Эхирит-Булагатского района героически погиб в зоне СВО

В августе 2021 года Борис отправился на СВО и защищал Родину в должности снайпера. Ефрейтор Михайлов погиб 19 апреля 2025 года. В знак признания его личного мужества и отваги, бойцу были вручены две медали. Родные и близкие Бориса будут вечно помнить любящего сына, внука, племянника, преданного брата и верного друга.