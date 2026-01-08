Ричмонд
Калининградцы завалили губернатора жалобами на неубранный снег

Жители Калининградской области массово обращаются к губернатору Алексею Беспрозванных с жалобами на плохую уборку снега.

Источник: Агентство «Москва»

Под публикациями главы региона во «ВКонтакте» появляются комментарии с конкретными примерами, фотографиями и адресами, где, по словам людей, дороги и тротуары остаются нечищеными.

Калининградцы отмечают, что снежные завалы и гололёд создают прямую угрозу безопасности. Неубранные тротуары и дворовые проезды могут привести к падениям пешеходов, травмам пожилых людей и детей, осложняют проезд экстренных служб и повышают риск дорожно-транспортных происшествий. Жители опасаются, что без оперативной реакции ситуация может закончиться серьёзными ЧП.

«Очень хочется, чтобы вы навели порядок с уборкой дорог и тротуаров. А то как снег выпадает, то в городе полный коллапс. Печально», — написала жительница региона Ирина Дорофеева.

Её слова поддержала Юлия Самотейкина, описав ситуацию в одном из жилых комплексов Калининграда: «Добрый день. Жилой комплекс на Печатной 21а, б, в — кое-как снег почищен возле подъездов, а вокруг домов вообще не притронулись к очистке тротуаров. Такое ощущение, что люди вокруг дома не гуляют и зачем там чистить. Магазины также не чистят подходы — голимый лёд, хотя бы солью посыпали».

Жительница Надежда Артёмова добавила, что проблема носит системный характер: «Каждый год зима приходит неожиданно, и проблемы с дорогами и тротуарами остаются».

Комментарии продолжают поступать. Люди просят региональные и муниципальные власти заняться этой проблемой, подчёркивая, что своевременная уборка снега — это не вопрос комфорта, а вопрос безопасности.