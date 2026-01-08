В Нижнем Новгороде модернизировали более 20 светофоров

Главные изменения — масштабная модернизация светофорной инфраструктуры и обновление дорожной разметки.
В городе модернизировали более 20 светофорных объектов, установили 7 новых светофорных комплексов. Кроме того, добавили 2 светофора типа Т.7 — они помогают обозначить нерегулируемые перекрёстки и пешеходные переходы.
Работы провели на ключевых перекрёстках города, среди них:
- ул. Культуры с ул. Ефремова, ул. Рыбакова, кафе «Волга» и Пожарным депо;
- ул. Новикова‑Прибоя с ул. Героя Попова, ул. Порядковой, ул. Глеба Успенского и ЗКПД;
- ул. Краснодонцев с ул. Кирова и ул. Комсомольской;
- ул. Должанской с Ярмарочным бульваром;
- ул. Совнаркомовской с ул. Мурашкинской, ул. Стрелка и ТЦ «Перекрёсток»;
- ул. Кузбасской с ул. Электровозной;
- ул. Карла Маркса (у школы и ФОКа);
- проспект Октября (у Универмага);
- ул. Академика Сахарова с ул. Цветочной;
- ул. Варварской с ул. Блохиной и ул. Октябрьской.
В 2025 году нанесли более 102 тыс. кв. м дорожной разметки. Из них 78 тыс. кв. м выполнили термопластиком — этот материал устойчивее к износу, чем обычная краска, дольше сохраняет яркость и четкость линий.