Калининградцы предложили установить памятник слонихе Преголе

После смерти слонихи Преголи в Калининградском зоопарке в телеграм-канале директора учреждения — вал соболезнований. Горожане скорбят, 55-летняя слониха была любимица публики. Нашлись те, кто предлагает установить слонихе памятник.
«Считаю будет правильным организовать сбор средств, предложить при покупке билета в зоопарк заплатить дополнительно 10−50 рублей на памятник Преголе в зоопарке. Сейчас ставят много разных скульптур. Курортница в Зеленоградске
«Абсолютно верно, поддерживаю и памятник, и вообще дайте возможность людям прийти и положить цветы там, где она обычно гуляла. Мое сердце рвется на части, хочу хоть какой-то сделать вклад», — отвечает еще одна калининградка.
«С памятником хорошая идея! Она заслужила! Прямо перед пустующим вольером. Чтобы помнили», — считает еще один подписчик.
Причину смерти слонихи пока не называют. Специалисты ждут результата экспертизы.