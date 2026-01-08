Ричмонд
Калининградцы предложили установить памятник слонихе Преголе

Любимица публики скончалась в зоопарке Калининграда.

После смерти слонихи Преголи в Калининградском зоопарке в телеграм-канале директора учреждения — вал соболезнований. Горожане скорбят, 55-летняя слониха была любимица публики. Нашлись те, кто предлагает установить слонихе памятник.

«Считаю будет правильным организовать сбор средств, предложить при покупке билета в зоопарк заплатить дополнительно 10−50 рублей на памятник Преголе в зоопарке. Сейчас ставят много разных скульптур. Курортница в Зеленоградске и т. п. В зоопарке должен стоять слоненок, Преголя! Чтобы помнили! Чтобы знали!», — комментирует одна из подписчиц.

«Абсолютно верно, поддерживаю и памятник, и вообще дайте возможность людям прийти и положить цветы там, где она обычно гуляла. Мое сердце рвется на части, хочу хоть какой-то сделать вклад», — отвечает еще одна калининградка.

«С памятником хорошая идея! Она заслужила! Прямо перед пустующим вольером. Чтобы помнили», — считает еще один подписчик.

Причину смерти слонихи пока не называют. Специалисты ждут результата экспертизы.