Калининградцы предложили установить памятник слонихе Преголе

«Считаю будет правильным организовать сбор средств, предложить при покупке билета в зоопарк заплатить дополнительно 10−50 рублей на памятник Преголе в зоопарке. Сейчас ставят много разных скульптур. Курортница в Зеленоградске и т. п. В зоопарке должен стоять слоненок, Преголя! Чтобы помнили! Чтобы знали!», — комментирует одна из подписчиц.