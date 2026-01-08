Ликвидацию последних свалок в Башкирии запланировали на 2026 год

В Башкирии окончательную ликвидацию всех несанкционированных свалок запланировали на 2026 год. В министерстве экологии республики признали, что в предыдущие два года работы сдвигались из-за нехватки финансов.
На сегодняшний день в районах осталось 14 таких объектов. С 2019 года в регионе уже устранили 3136 свалок — это более 96% от их прежнего общего числа. Однако в 2025 году удалось ликвидировать лишь 12 из 26 запланированных.
Как пояснили в ведомстве, речь идет в основном о старых небольших свалках, которые муниципалитеты организовывали еще несколько лет назад. Они плохо оборудованы и не соответствуют современным нормам. Параллельно в рамках нацпроекта «Экология» с 2023 года в республике уже рекультивировали шесть крупных полигонов твердых коммунальных отходов.
