В Сальске подросток на мотоцикле попал в ДТП

Авария произошла вечером, около 22 часов, на улице Севастопольской. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила дорожного движения. Мужчина повернул налево там, где это запрещено дорожной разметкой, и допустил столкновение с кроссовым мотоциклом BNK 300, которым управлял 16-летний подросток. Мотоцикл не имел государственных регистрационных знаков.