В Сальске подросток на мотоцикле попал в ДТП

В Сальске подросток пострадал в аварии с автомобилем, управляя незарегистрированным мотоциклом.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сальске 7 января произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла. Сейчас полиция устанавливает все детали и обстоятельства случившегося.

Авария произошла вечером, около 22 часов, на улице Севастопольской. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «Лада Приора» нарушил правила дорожного движения. Мужчина повернул налево там, где это запрещено дорожной разметкой, и допустил столкновение с кроссовым мотоциклом BNK 300, которым управлял 16-летний подросток. Мотоцикл не имел государственных регистрационных знаков.

В результате столкновения подросток получил травмы.

