Градозащитники прорвали оцепление здания НИИ Бумаги и блокируют работу техники

Демонтаж здания начался утром 8 января. Группа людей, скрывающих лица, силой отгоняет от него местных жителей. При этом накануне в одном из чатов подработки появилось объявление о поиске «людей на оцепление» на 5−6 дней с оплатой 4 тыс. рублей за смену.
Представители инициативной группы, стремящейся предотвратить демонтаж, отмечают, что здание бывшего ВНИИБ включено в перечень объектов, обладающих признаками культурного наследия (ОКН), о чем свидетельствует соответствующий реестр на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Градозащитники ссылаются на п. 10 ст. 161.1 ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
«Снос выявленного объекта культурного наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона, запрещен», — говорится в тексте закона.
В ГК «ФСК» заявили, что демонтаж ведется в соответствии с законом и при наличии необходимых документов, в том числе проектной документации с разделом «ПОД» (проект организации демонтажа). Кроме того, у девелопера есть положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и ордер Государственной административно-техническое инспекции на организацию ограждений. В компании отметили, что, по данным КГИОП, здание не является объектом культурного наследия и расположено вне границ зон охраны.