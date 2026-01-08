Нижегородские врачи назвали самые распространенные зимние травмы

Травматологи в праздники работают в усиленном режиме — поток пациентов заметно вырос. Самой частой новогодней травмой врачи Центра медицинской профилактики ГАЗ называют перелом лучевой кости. Причина проста: поскользнувшись, человек инстинктивно выставляет руки вперёд и принимает удар на кисть, сообщает главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своём телеграм-канале.
Поводов для срочного визита на рентген в январе хватает. На втором месте — падения на гололёде и неудачные катания на тюбингах, которые часто заканчиваются ушибами и переломами. Замыкают тройку бытовые травмы: порезы, ушибы и падения дома во время активных праздников.
Медики напоминают: если отдых обернулся болью и отёком, не стоит терпеть или надеяться, что «само пройдёт». Своевременное обращение к врачу помогает избежать осложнений и быстрее вернуться к активной жизни.