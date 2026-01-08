Нижегородские врачи назвали самые распространенные зимние травмы

Поводов для срочного визита на рентген в январе хватает. На втором месте — падения на гололёде и неудачные катания на тюбингах, которые часто заканчиваются ушибами и переломами. Замыкают тройку бытовые травмы: порезы, ушибы и падения дома во время активных праздников.