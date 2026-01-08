Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа

«Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп — ред.) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России и США — это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности», — сказала она.
Как отметила Кнайсль, идеологизированная позиция Евросоюза, отказывающегося от диалога с Москвой, не имеет ничего общего с реальностью. В то же время стремление США наладить отношения с Россией видно во многих слоях истеблишмента.
«Применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция», — подчеркнула она.
На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.