Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа

«Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп — ред.) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России и США — это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности», — сказала она.