Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава МИД Австрии отметила важность диалога Путина и Трампа

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Важно, что между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом идет диалог, Москва и Вашингтон строят прагматичные отношения, пока ЕС погряз в морализме и идеологизированности, поделилась мнением в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

Источник: © РИА Новости

«Я полностью согласна, что сейчас они (Путин и Трамп — ред.) хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России и США — это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности», — сказала она.

Как отметила Кнайсль, идеологизированная позиция Евросоюза, отказывающегося от диалога с Москвой, не имеет ничего общего с реальностью. В то же время стремление США наладить отношения с Россией видно во многих слоях истеблишмента.

«Применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция», — подчеркнула она.

На Аляске 15 августа 2025 года прошли переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше