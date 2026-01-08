Минздрав сказал, из-за чего бьют тревогу белорусские травматологи. Подробности озвучили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
«Специалисты Минздрава бьют тревогу из-за количества полученных травм при катании на тюбингах», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что с начала зимы уже более 200 детей и взрослых обратились к медикам в учреждения здравоохранения по причине травм, которые были получены в результате катания с горок на тюбингах, санках, ледянках.
В РНПЦ неврологии и нейрохирургии с начала зимнего сезона было доставлено 94 ребенка с тюбинговыми травмами. Кроме того, в РНПЦ травматологии и ортопедии доставили 14 детей. В Минздраве обратили внимание, что большое число травм было зарегистрировано в Минске, Минской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.
В ведомстве пояснили, что высокая скорость, а также неуправляемость ледянки или тюбинга, невозможность вовремя затормозить в момент спуска в большинстве случаев приводит к серьезным травмам, а иногда и к гибели.
Ранее мы узнали, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в Собор Пресвятой Богородицы 8 января на Бабьи каши.
Кстати, в Минске популярный певец Стас Пьеха признался, почему не сказал своей знаменитой бабушке Эдите Пьехе про рождение сына: «Она была в шоке».